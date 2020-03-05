2020-03-05T13:00:50+03:00
Происшествия

Под Мамоново обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Опасный боеприпас был уничтожен
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
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В районе поселка Липовка под Мамоново обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, бомбу ФАБ-100 уничтожили на Правдинском полигоне. Работа специалистов пиротехнической группы «Невский спасательный центр МЧС России» прошла в штатном режиме.

Днем ранее аналогичный боеприпас был обнаружен в Гусевском районе у поселка Ломово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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