Под Мамоново обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны
Опасный боеприпас был уничтожен
.Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
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В районе поселка Липовка под Мамоново обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, бомбу ФАБ-100 уничтожили на Правдинском полигоне. Работа специалистов пиротехнической группы «Невский спасательный центр МЧС России» прошла в штатном режиме.
Днем ранее аналогичный боеприпас был обнаружен в Гусевском районе у поселка Ломово.
ИСТОЧНИК KP.RU