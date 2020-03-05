5 Март 2020 2020-03-05T13:00:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В районе поселка Липовка под Мамоново обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, бомбу ФАБ-100 уничтожили на Правдинском полигоне. Работа специалистов пиротехнической группы «Невский спасательный центр МЧС России» прошла в штатном режиме.

Днем ранее аналогичный боеприпас был обнаружен в Гусевском районе у поселка Ломово.

ИСТОЧНИК KP.RU