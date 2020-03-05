Ночью неизвестные похитили из бывшего кожвендиспансера в Калининграде сотни пробирок с кровью

5 Март 2020 2020-03-05T13:32:16+03:00

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Несколько дикая история произошла в центре Калининграда в ночь на четверг. Неизвестные проникли на территорию Центра специализированных видов помощи (бывший кожно-венерологический диспансер) на улице Барнаульской и, по информации СМИ, похитили сотни пробирок с кровью.

Региональный минздрав подтвердил факт проникновения неизвестных в серологическую лабораторию, однако о похищении чиновники говорить затруднились.

- В ночь с 4 на 5 марта зафиксировано проникновение неизвестных в серологическую лабораторию Областного центра специализированных видов медицинской помощи. На место происшествия вызвана полиция. Проводится проверка, - отметили в ведомстве.

В полиции сообщили, что на месте работает следственно-оперативная группа. Количество похищенных пробирок уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU