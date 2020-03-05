2020-03-05T13:31:38+03:00
Происшествия

В Калининграде у кочегара украли телефон стоимостью 40 тысяч рублей

Пропажу гаджета машинист котельной обнаружил после визита своего приятеля
Игорь ОРЕХОВ
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В отдел МВД России по Московскому району Калининграда обратился горожанин, который сообщил, что у него пропал мобильник. Оперуполномоченные угрозыска провели свои оперативно-розыскные мероприятие и выяснили следующее.

Ранее судимый 49-летний калининградец заявился в гости к своему знакомому, который трудился в котельной на улице Павлика Морозова. Пьянствовали непосредственно на рабочем месте хозяина. И по ходу, как выражаются в полицейских протоколах, «совместного распития спиртных напитков» гость подрезал телефон приятеля – стоимостью (внимание!) 40 тысяч рублей.

Сыскари установили местонахождение злоумышленника и задержали его, обнаружив и изъяв похищенный гаджет. Вору светит законный «пятерик». Но зацените, каково благосостояние местных кочегаров!

ИСТОЧНИК KP.RU

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