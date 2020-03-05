Участие в параде Победы в Калининграде примут 25 самолетов и вертолетов Балтфлота

5 Март 2020 2020-03-05T13:48:01+03:00

Подготовка к параду у летчиков, которые будут взлетать с трех аэродромов, уже началась

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25 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота примут участие в параде Победы в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Планируется, что над Калининградом пролетят истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, военно-транспортные самолеты Ан-26, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС, а также транспортно-боевой вертолет Ка-29.

Подготовка к параду у летчиков, которые будут взлетать с трех аэродромов Калининградской области, уже началась, отметили в военном ведомстве. В пятницу, 6 марта, состоится первая воздушная рекогносцировка воздушной части парада. Истребитель Су-27 морской авиации флота совершит несколько полетов над центральной частью города с целью определения маршрутов, скоростей и высот пролета авиатехники на воздушном показе 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU