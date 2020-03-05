В Багратионовске депутат с большим трудом избавился от мандата
В Багратионовске окружной совет депутатов нарушил право одного из депутатов на досрочную отставку по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В сентябре прошлого года один из народных избранников написал заявление о досрочном сложении полномочий. Заявление, как и положено, включили в повестку очередного заседания представительного органа, однако никакого решения принято не было. Не смогли депутаты принять решение и забрать мандат у своего коллеги и в последующих двух заседаниях.
В январе этого года в ситуацию вмешалась городская прокуратура, которая внесла представление, но и после этого решение о досрочной отставке принято не было. Так что пришлось прокуратуре обращаться в суд. И только после этого совет депутатов рассмотрел заявление и полномочия депутата были досрочно прекращены.
ИСТОЧНИК KP.RU