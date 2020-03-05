2020-03-05T13:57:19+03:00
Общество

В Багратионовске депутат с большим трудом избавился от мандата

Для этого потребовалось обращаться в прокуратуру и суд
Виктор Сергеев
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В Багратионовске окружной совет депутатов нарушил право одного из депутатов на досрочную отставку по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В сентябре прошлого года один из народных избранников написал заявление о досрочном сложении полномочий. Заявление, как и положено, включили в повестку очередного заседания представительного органа, однако никакого решения принято не было. Не смогли депутаты принять решение и забрать мандат у своего коллеги и в последующих двух заседаниях.

В январе этого года в ситуацию вмешалась городская прокуратура, которая внесла представление, но и после этого решение о досрочной отставке принято не было. Так что пришлось прокуратуре обращаться в суд. И только после этого совет депутатов рассмотрел заявление и полномочия депутата были досрочно прекращены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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