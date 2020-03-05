Платья для Пугачевой шил Валентин Юдашкин: Александр Васильев открыл выставку в Калининграде

5 Март 2020 2020-03-05T14:46:26+03:00

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В Калининграде в Музее изобразительных искусств в среду 4 марта открылась выставка сценических нарядов, в которых блистали звезды отечественной эстрады и оперы. Экспозиция, которая уже открыта для посещения, называется «Звуки моды». Все платья и костюмы – из коллекции историка моды Александра Васильева.

Он сам присутствовал на торжественной церемонии и провел экскурсию для гостей.

На выставке сразу три наряда от Аллы Пугачевой. Совсем недавно Васильев побывал в замке у Аллы Борисовны и Максима Галкина. Певица передала историку моды почти 20 нарядов разных лет.

Васильев: Историю надо сохранять, а не разрушать. Она у нас одна. Двух не будет! 00:00 00:00

Многие модели сделаны знаменитыми дизайнерами. Так, в Калининграде представлено платье, выполненное модельером Валентином Юдашкиным.

Коллекционер провел экскурсию для гостей.Фото: Александр КАТЕРУША

Еще одно – белое – не менее интересно. Оно вручную расшито блестками.

Наряды Аллы Пугачевой.Фото: Александр КАТЕРУША

Отдельно рассказал маэстро и о нарядах Людмилы Гурченко.

- Гурченко была поющая актриса, все ее знают по фильму «Карнавальная ночь». Но немногие помнят, что она была прекрасной портнихой. И так как в советские времена дефицит был обычной стороной жизни, многие ткани были недоступны. Дома у Людмилы Гурченко была машинка и из двух отрезов люрекса она себе соорудила платье, украсив его фрагментом старинной вышивки. У нее был неплохой вкус. Вещи сделаны с душой, не аляповато, – сказал искусствовед.

Самодельное платье Людмилы Гурченко.Фото: Александр КАТЕРУША

А самыми ценными туфлями на выставке Александр Васильев называет именно туфли Гурченко.

В экспозиции представлены сценические костюмы таких звезд, как Тамара Гвердцители, Аида Ведищева, Валентина Толкунова, Лайма Вайкуле, Лолита Милявская, Вера Брежнева, Ани Лорак, Кристина Орбакайте, Татьяна Шмыга, Алиса Фрейндлих и других.

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Накануне ведущий «Модного приговора» стал гостем передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU