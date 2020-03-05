В регионе надомное обслуживание пожилых людей передадут некоммерческим организациям

5 Март 2020 2020-03-05T14:35:17+03:00

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В Калининградской области стартовал пилотный проект тестирования механизма государственного соцзаказа. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социальной политики.

«Мы выбрали две услуги: надомное обслуживание граждан пожилого возраста, полностью утративших способность к самообслуживанию, и муниципальную услугу в Черняховском городском округе, которая касается сопровождения молодых инвалидов с ментальными нарушениями в группах дневного пребывания. Сейчас разрабатываем всю необходимую нормативно-правовую базу, в этом и есть пилотность проекта в Калининградской области. А с 2021 года заработает новый механизм предоставления услуг на основе соцзаказа и сертификата», – пояснила министр социальной политики Анжелика Майстер.

По словам руководителя ведомства, введение сертификата – это возможность получателям самостоятельно выбрать поставщика социальных услуг, а для региона – расширение рынка их предоставления и возможность привлечения новых участников, в том числе СОНКО и предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU