Каратисты из Калининграда завоевали золото и серебро первенства России

5 Март 2020 2020-03-05T14:55:43+03:00

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Москва приняла соревнования по карате-киокушинкай, собрав почти 700 представителей 45 регионов России.

Отличился в столице юный спортсмен Егор Вакарчук из объединенной спортивно-технической школы регионального отделения ДОСААФ России. Он соперничал с ребятами не старше 15 лет и сумел в этой категории выиграл пять поединков.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, еще одним медалистом (среди соперников не старше 13 лет), стал Данила Васильев. У него – серебро.

Впереди у ребят участие в первенстве Европы, которое в конце марта пройдет в Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU