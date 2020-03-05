В Светлогорске «Янтарь-холл» отремонтируют за 53 млн рублей

5 Март 2020 2020-03-05T15:10:10+03:00

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В Светлогорске проведут капитальный ремонт ограждающих конструкций театра эстрады «Янтарь-холл». Проведением ремонтных работ займется калининградская компания «Ре-Строй», которая стала победителем электронного аукциона, сообщает пресс-служба Конкурсного агентства.

На ремонт подрядчику дали 120 дней с даты заключения контракта. Цена контракта в ходе торгов была снижена на 534 тысячи рублей и составила 52,9 млн рублей.

«Важно отметить, что срок гарантии качества выполненных ремонтных работ составляет 5 лет с момента подписания итогового акта приемки Объекта. При выявлении нарушений подрядчик должен будет устранить их за свой счет», - сказал глава Конкурсного агентства Леван Дараселия.

ИСТОЧНИК KP.RU