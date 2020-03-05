В Люблино к концу года построят культурно-досуговый центр за 30 млн рублей

5 Март 2020 2020-03-05T15:10:52+03:00

Средства на объект были выделены в рамках национального проекта Культура»

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Компания «Западстройсервис» стала победителем аукциона на строительство культурно-досугового центра в поселке Люблинов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе областного Конкурсного агентства.

В ходе торгов начальная цена контракта была снижена на 24% и составила 29,8 млн рублей. Средства были выделены в рамках национального проекта Культура», направленного на поддержку отрасли культуры в части реализации мероприятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности.

Центр должны построить в течение 185 календарных дней, ввод объекта в эксплуатацию должен быть произведен не позднее 1 декабря этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU