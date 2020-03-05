2020-03-05T15:45:00+03:00
Общество

В Калининграде в торговом центре обнаружили партию контрафактных кроссовок

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование чужого товарного знака»
Виктор Сергеев
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В Калининграде полицейские изъяли из продажи партию контрафактных кроссовок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Спортивную обувь с товарными знаками известного производителя обнаружили в одном из магазинов в торговом центре на улице Баранова. 51 пару кроссовок направили на экспертизу, которая подтвердила факт незаконного использования товарных знаков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование чужого товарного знака». Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до двух лет. Расследование уголовного дела продолжается, полиция устанавливает ущерб, причинённый правообладателям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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