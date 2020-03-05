2020-03-05T15:52:15+03:00
Общество

В Калининграде члены садового товарищества задолжали за электричество почти 13 млн рублей

После отключения электричества долги погасили 90 процентов членов СНТ
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде члены садового товарищества задолжали за электричество 12,6 млн рублей. Как сообщает пресс-служба компании «Россети Энергосбыт», это самая большая задолженность среди товариществ в Калининградской области.

Чтобы сократить задолженность, энергетики провели рейд по отключению должников. В результате проверки, режим ограничения потребления электроэнергии был введён в отношении 70 человек. Из них 90 процентов сразу же погасили долги.

По данным компании, сейчас большие долги остаются у СНТ «Чайка», которое находится в Московском районе Калининграда – 4,7 миллиона рублей и у СНТ «Радуга» Светлогорского района — почти 3 миллиона рублей.

В целом по региону просроченная задолженность СНТ за потреблённую электроэнергию составляет 39,7 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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