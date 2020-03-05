В Немане завели дело на мужчину, который избивал 84-летнюю мать

5 Март 2020 2020-03-05T16:06:38+03:00

Ранее горожанин уже привлекался к ответственности за нанесение побоев

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На жителя Неманского района завели уголовное дело по подозрению в неоднократном избиении собственной матери. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

84-летняя женщина рассказала полицейским, что ее избил сын-алкоголик, проживающий с ней в одной квартире. Ранее 42-летний мужчина уже привлекался к административной ответственности за избиение матери.

Теперь за повторное деяние на него завели уголовное дело по статье «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние». Мужчине грозит арест на срок до трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU