Калининградцам предложили решить судьбу омелы в городе
В отделе озеленения администрации Калининграда задумались о будущем омелы, которая паразитирует на городских деревьях. Вы наверняка видели эти зеленые шары на ветвях в разных частях города.
Как сообщает пресс-служба администрации Калининграда, горожане могут проголосовать и выбрать, что делать с омелой: уничтожать или оставить.
«Нужно ли бороться с омелой методом вырезки пораженных ветвей?» - такой вопрос задали калининградцам в соцсетях.
Поводом для разговоров послужило обращение жительницы улицы Онежской, которая опасается, что ослабленные ветки деревьев, утомленные омелой, могут упасть.
Есть и те, кто защищает омелу и не позволяет ее уничтожать.
ИСТОЧНИК KP.RU