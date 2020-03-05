2020-03-05T16:22:19+03:00
Общество

Калининградцам предложили решить судьбу омелы в городе

Мэрия запустила голосование, посвященное растению-паразиту
Александр КАТЕРУША
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Омелу с дерева убрать можно. Но только вместе с веткой, на которой она растет.Омелу с дерева убрать можно. Но только вместе с веткой, на которой она растет.Фото: Александр КАТЕРУША
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В отделе озеленения администрации Калининграда задумались о будущем омелы, которая паразитирует на городских деревьях. Вы наверняка видели эти зеленые шары на ветвях в разных частях города.

Как сообщает пресс-служба администрации Калининграда, горожане могут проголосовать и выбрать, что делать с омелой: уничтожать или оставить.

«Нужно ли бороться с омелой методом вырезки пораженных ветвей?» - такой вопрос задали калининградцам в соцсетях.

Поводом для разговоров послужило обращение жительницы улицы Онежской, которая опасается, что ослабленные ветки деревьев, утомленные омелой, могут упасть.

Есть и те, кто защищает омелу и не позволяет ее уничтожать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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