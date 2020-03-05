В Калининграде офицера оштрафовали на 1,5 млн рублей за взятку

5 Март 2020 2020-03-05T16:31:50+03:00

Начальник продовольственной службы тыла войсковой части 06017 вступил в сговор с коммерсантами которые занимались питанием военнослужащих

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В Калининграде суд приговорил офицера к штрафу, превышающему сумму полученной им взятки в 40 раз. Об этом сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК.

На скамье подсудимых оказался бывший начальник продовольственной службы тыла войсковой части 06017 капитан Денис Булайцев. Он вступил в сговор с коммерсантами из «СПб Кулинария», которые занимались питанием военнослужащих.

«Решив обогатиться, генеральный директор «СПб Кулинария» дал подчиненным сотрудникам указание закладывать в котел продукты в меньшем чем требовалось объеме. В акты сдачи-приемки оказанных услуг вписывали несоответствующие действительности сведения о количестве поставленных продуктов», - отметили в пресс-службе ведомства.

Со стороны войсковой части акты подписывал Булайцев. Для того чтобы заинтересовать начальника продовольственной службы, гендиректор ООО «СПб Кулинария» предложил ему взятку в размере 37 тысяч рублей. После получения денег его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Калининградский гарнизонный военный суд оштрафовал Булайцева на 1 млн 480 тыс. рублей. Суд также лишил его права занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 2 года и конфисковал полученные в качестве взятки деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU