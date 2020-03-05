2020-03-05T16:31:50+03:00
Общество

В Калининграде офицера оштрафовали на 1,5 млн рублей за взятку

Начальник продовольственной службы тыла войсковой части 06017 вступил в сговор с коммерсантами которые занимались питанием военнослужащих
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининграде суд приговорил офицера к штрафу, превышающему сумму полученной им взятки в 40 раз. Об этом сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК.

На скамье подсудимых оказался бывший начальник продовольственной службы тыла войсковой части 06017 капитан Денис Булайцев. Он вступил в сговор с коммерсантами из «СПб Кулинария», которые занимались питанием военнослужащих.

«Решив обогатиться, генеральный директор «СПб Кулинария» дал подчиненным сотрудникам указание закладывать в котел продукты в меньшем чем требовалось объеме. В акты сдачи-приемки оказанных услуг вписывали несоответствующие действительности сведения о количестве поставленных продуктов», - отметили в пресс-службе ведомства.

Со стороны войсковой части акты подписывал Булайцев. Для того чтобы заинтересовать начальника продовольственной службы, гендиректор ООО «СПб Кулинария» предложил ему взятку в размере 37 тысяч рублей. После получения денег его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Калининградский гарнизонный военный суд оштрафовал Булайцева на 1 млн 480 тыс. рублей. Суд также лишил его права занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 2 года и конфисковал полученные в качестве взятки деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградцу сломали челюсть за просьбу угостить сигаретой
На ул. Инженерной в Калининграде вводят одностороннее движение
Алиханов выделил 2,6 млн рублей на защитную сетку над спортплощадкой под мостом
Обвиняемому по уголовному делу Ивана Вшивкова предъявили обвинение
Житель Гусева получил 4 года «строгача» за сбыт марихуаны
В калининградских МФЦ стали оформлять разрешения на охоту
Стал известен подрядчик строительства спортивного центра в Светлом
Власти Калининграда предложили увеличить штрафы за нарушение правил благоустройства
За один день в аэропорту «Храброво» задержали двух хулиганов
В Калининграде офицера оштрафовали на 1,5 млн рублей за взятку
Калининградцам предложили решить судьбу омелы в городе
В Немане завели дело на мужчину, который избивал 84-летнюю мать
В Калининграде члены садового товарищества задолжали за электричество почти 13 млн рублей
В Калининграде в торговом центре обнаружили партию контрафактных кроссовок
В Люблино к концу года построят культурно-досуговый центр за 30 млн рублей
В Светлогорске «Янтарь-холл» отремонтируют за 53 млн рублей
Каратисты из Калининграда завоевали золото и серебро первенства России
В регионе надомное обслуживание пожилых людей передадут некоммерческим организациям
Платья для Пугачевой шил Валентин Юдашкин: Александр Васильев открыл выставку в Калининграде
В Багратионовске депутат с большим трудом избавился от мандата
Участие в параде Победы в Калининграде примут 25 самолетов и вертолетов Балтфлота
В Калининграде у кочегара украли телефон стоимостью 40 тысяч рублей
Ночью неизвестные похитили из бывшего кожвендиспансера в Калининграде сотни пробирок с кровью
Под Мамоново обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны
Алиханов назвал сроки строительства инновационного центра на Острове в Калининграде
Прокуратура обнаружила в наркодиспансере неисправный аппарат для проверки на опьянение
Калининградца приговорили к 400 часам работ за кражу телефона и кошелька