2020-03-05T16:54:20+03:00
Происшествия

За один день в аэропорту «Храброво» задержали двух хулиганов

Оба инцидента произошли при посадке на борт самолетов, выполнявших рейсы в Москву
Игорь ОРЕХОВ
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В дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте аэропорта «Храброво» от диспетчера службы авиационной безопасности поступило сообщение о необходимости прибытия наряда к борту лайнера, вылетающего в Москву. По прибытии на место блюстители порядка выяснили, что 58-летний житель Московской области отказался выполнять законные требования командира воздушного судна и экипажа о предъявлении посадочного талона. Мужик напропалую грубил авиаторам и вообще вел себя дерзко, заставляя нервничать остальных пассажиров.

Едва успели разобраться с этим авиадебоширом, как в ЛОВД поступил еще один вызов. Теперь у стойки регистрации куражился уже 37-летний калининградец – также без посадочного талона, зато с изрядной порцией алкоголя внутри.

- В отношении обоих правонарушителей были составлены административные протоколы, - сообщила пресс-секретарь Западного ЛУ МВД России на транспорте Екатерина Ковалева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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