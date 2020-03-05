За один день в аэропорту «Храброво» задержали двух хулиганов
В дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте аэропорта «Храброво» от диспетчера службы авиационной безопасности поступило сообщение о необходимости прибытия наряда к борту лайнера, вылетающего в Москву. По прибытии на место блюстители порядка выяснили, что 58-летний житель Московской области отказался выполнять законные требования командира воздушного судна и экипажа о предъявлении посадочного талона. Мужик напропалую грубил авиаторам и вообще вел себя дерзко, заставляя нервничать остальных пассажиров.
Едва успели разобраться с этим авиадебоширом, как в ЛОВД поступил еще один вызов. Теперь у стойки регистрации куражился уже 37-летний калининградец – также без посадочного талона, зато с изрядной порцией алкоголя внутри.
- В отношении обоих правонарушителей были составлены административные протоколы, - сообщила пресс-секретарь Западного ЛУ МВД России на транспорте Екатерина Ковалева.
ИСТОЧНИК KP.RU