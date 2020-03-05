Власти Калининграда предложили увеличить штрафы за нарушение правил благоустройства

5 Март 2020 2020-03-05T17:13:19+03:00

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Администрация Калининграда инициировала внесение изменений в областной Кодекс об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как сообщил председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев, сейчас в кодексе не предусмотрен целый ряд составов административных правонарушений за нарушение правил благоустройства муниципальных образований.

«Это обстоятельство порождает правовой вакуум из-за отсутствия инструмента воздействия в процессе регулирования общественных отношений при выявлении нарушений. Отсюда пренебрежительное отношение граждан, юридических и должностных лиц к необходимости соблюдения правил благоустройства и, как следствие, рост социальной напряженности, снижение привлекательности территорий региона», - сказал он.

Городские власти предлагают дополнить кодекс новыми составами административных правонарушений, а также существенно увеличить размеры штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU