Стал известен подрядчик строительства спортивного центра в Светлом

5 Март 2020 2020-03-05T17:20:15+03:00

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Строительством спортивного центра с универсальным игровым залом площадью в 2,3 тысячи квадратных метров в Светлом займется калининградская компания «Мириам», которая стала победителем электронного аукциона. Об этом сообщает пресс-служба областного Конкурсного агентства.

«Начальная цена контракта составляла 123,3 млн рублей, но в ходе торгов была снижена на 9,4% до 111,7 млн рублей, экономия составила 11,6 млн рублей», - рассказал руководитель регионального Конкурсного агентства Леван Дараселия.

Подрядчик взял обязательства закончить работы на объекте не позднее 1 ноября 2020 года, ввод объекта в эксплуатацию должен пройти в течение 60 календарных дней с момента завершения работ по контракту, но не позднее 20 декабря 2020 года.

Зал смогут использовать для тренировочных занятий и соревнований по баскетболу, гандболу, волейболу, теннису, бадминтону, мини-футболу, а также для проведения занятий с элементами спортивной гимнастики и лёгкой атлетики.

ИСТОЧНИК KP.RU