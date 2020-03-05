В калининградских МФЦ стали оформлять разрешения на охоту
В калининградской области подать заявление на получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов теперь можно только через МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.
«Оказание услуги будет осуществляться путем оформления онлайн заявки сотрудниками МФЦ, для этого нужно будет обратиться в удобное для посещения МФЦ. При себе необходимо буде иметь гражданский паспорт, охотничий билет, также желательно иметь при себе номер ИНН и СНИЛС», - сообщили в министерстве.
Для быстрого получения решения на охоту, в течение одного дня, необходимо сдать документы, подтверждающие оплату госпошлины в МФЦ.
«В случае непредставления документы, подтверждающие оплату государственной пошлины в МФЦ, Министерство в соответствии с регламентом запросит информацию об оплате самостоятельно и срок предоставления разрешения на охоту будет продлен до 5 дней», - отметили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU