Житель Гусева получил 4 года «строгача» за сбыт марихуаны

5 Март 2020 2020-03-05T17:39:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Гусеве за продажу наркотиков в значительном размере осудили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В августе прошлого года мужчина решил обменять имеющуюся у него марихуану на 1 тыс рублей и немного амфетамина. После передачи наркотиков его задержали сотрудники оперативных служб. Как оказалось, «сделка» в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

Суд учел, что злоумышленник не признал вину и приговорил его к 4годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU