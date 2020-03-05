Житель Гусева получил 4 года «строгача» за сбыт марихуаны
Суд учел, что злоумышленник не признал вину
.Фото: Александр Подгорчук
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В Гусеве за продажу наркотиков в значительном размере осудили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В августе прошлого года мужчина решил обменять имеющуюся у него марихуану на 1 тыс рублей и немного амфетамина. После передачи наркотиков его задержали сотрудники оперативных служб. Как оказалось, «сделка» в рамках оперативно-розыскного мероприятия.
Суд учел, что злоумышленник не признал вину и приговорил его к 4годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU