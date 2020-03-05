Обвиняемому по уголовному делу Ивана Вшивкова предъявили обвинение

5 Март 2020 2020-03-05T18:56:43+03:00

Бывшему полицейскому, в дежурство которого задержанный получил смертельные ожоги кипятком, грозит до 10 лет за решеткой

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Сегодня следователи регионального Управления СКР предъявили официальное обвинение бывшему начальнику смены Московского РОВД Калининграда, где получил смертельные ожоги кипятком житель Черняховска Иван Вшивков. В документах фигурирует статья 286 (часть 3, пункт «в») УК РФ – «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В перспективе это может грозить полицейскому лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.

Напомним, по версии следствия, в ночь на 20 октября 2019 года офицер полиции, зная, что в помещении для административно-задержанных повреждена система отопления и горячая вода из трубы поступает в камеру, не реагировал на это в течение приемрно получаса. В результате 36-летний Вшивков получил сильнейшие ожоги и позже скончался в больнице. Уже бывший правоохранитель 28 февраля был сам водворен в следственный изолятор. Свою вину он не признал и от дачи показаний отказался.

- Ранее, по результатам служебной проверки данный сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а ряд должностных лиц, в том числе и руководители, которые не обеспечили необходимый контроль за работой дежурной части ОМВД России по Московскому району, были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - прокомментировала пресс-служба областного УМВД РФ. - Сотрудники собственной безопасности УМВД осуществляют оперативное сопровождение расследования.

Как сообщили в СУ СКР по Калининградской области, по уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Ход расследования контролируется лично руководителем управления Дмитрием Бочаровым.

ИСТОЧНИК KP.RU