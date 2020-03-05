Обвиняемому по уголовному делу Ивана Вшивкова предъявили обвинение
Сегодня следователи регионального Управления СКР предъявили официальное обвинение бывшему начальнику смены Московского РОВД Калининграда, где получил смертельные ожоги кипятком житель Черняховска Иван Вшивков. В документах фигурирует статья 286 (часть 3, пункт «в») УК РФ – «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В перспективе это может грозить полицейскому лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.
Напомним, по версии следствия, в ночь на 20 октября 2019 года офицер полиции, зная, что в помещении для административно-задержанных повреждена система отопления и горячая вода из трубы поступает в камеру, не реагировал на это в течение приемрно получаса. В результате 36-летний Вшивков получил сильнейшие ожоги и позже скончался в больнице. Уже бывший правоохранитель 28 февраля был сам водворен в следственный изолятор. Свою вину он не признал и от дачи показаний отказался.
- Ранее, по результатам служебной проверки данный сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а ряд должностных лиц, в том числе и руководители, которые не обеспечили необходимый контроль за работой дежурной части ОМВД России по Московскому району, были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - прокомментировала пресс-служба областного УМВД РФ. - Сотрудники собственной безопасности УМВД осуществляют оперативное сопровождение расследования.
Как сообщили в СУ СКР по Калининградской области, по уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Ход расследования контролируется лично руководителем управления Дмитрием Бочаровым.
ИСТОЧНИК KP.RU