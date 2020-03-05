Алиханов выделил 2,6 млн рублей на защитную сетку над спортплощадкой под мостом

5 Март 2020 2020-03-05T18:26:02+03:00

Защитную сетку должны установить до 1 ноября этого года

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Губернатор Антон Алиханов подписал постановление о выделении более 2 млн рублей на установку защитной сетки над спортивной площадкой под эстакадным мостом. Документ опубликован на портале правовой информации.

Всего на проведение работ министерству спорта будет выделено 2 млн 614 тыс рублей. Еще одну тысяч рублей должны найти власти Калининграде в качестве софинансирования работ.

Защитную сетку должны установить до 1 ноября этого года.

Напомним, в конце 2017 года под эстакадным мостом в Калининграде открылось общественное пространство общей площадью 5 тыс. кв. метров. На территории расположено девять кортов для игры 3х3, детская площадка, воркаут зона, площадка для занятий йогой и танцами, трибуны на 300 зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU