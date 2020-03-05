Калининградцу сломали челюсть за просьбу угостить сигаретой

5 Март 2020 2020-03-05T19:12:57+03:00

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В Калининграде сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали подозреваемого в избиении и грабеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На улице Беговой в Калининграде горожанин подошел к прохожему и попросил сигарету. Получив отказ, он вступил с оппонентом в словесную перепалку, которая переросла в драку, в ходе которой «некурящий» мужчина подобрал выпавший у оппонента телефон и попытался скрыться.

Мимо проезжал патруль Росгвардии, который стал преследовать грабителя. Злоумышленника задержали по горячим следам, похищенный телефон был изъят. У прохожего, 33-летнего жителя Светлого, диагностировали перелом нижней челюсти.

На задержанного завели два уголовных дела по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Грабеж с применением насилия». Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU