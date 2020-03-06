2020-03-06T09:58:24+03:00
Общество

Директор «Чистоты» рассказал, сколько дворников убирают Калининград ежедневно

По его словам сложнее всего чистить асфальт от земли, которую оставляют машины
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде больше 700 дворников, которые ежедневно убирают улицы и тротуары города. Такое количество считается вполне достаточным. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сказал директор предприятия «Чистота» Юрий Егоров.

- У нас ежедневно трудится 774 дворника. Этого достаточно, чтобы навести порядок во всем городе, - сказал он и отметил, что площади для уборки увеличиваются ежегодно, так как город разрастается. Сейчас приходится следить за территорией в 2 млн квадратных метров (это тротуары и зеленые зоны).

- Сложнее всего убирать места, где на газонах паркуются автомобили. Они несут на колесах грязь на проезжую часть. Все это очищается, - отметил руководитель предприятия.

Упомянул он и о «последствиях от выгула собак». Мол, надо приучать граждан к культуре и ответственности за своими питомцами.

- Такие места с последствиями – везде. Всюду, где есть зеленые зоны, встречаются все эти «прелести» от собак. Ежедневно это приходится убирать дворникам, - заключил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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