Калининградец стал чемпионом России по ушу

6 Март 2020 2020-03-06T09:38:29+03:00

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Столица приняла крупнейшие отечественные соревнования по ушу, собрав больше 700 спортсменов из 38 регионов.

Как сообщает министерство спорта региона, одним из самых успешных на турнире стал Андрей Аскаров из Калининграда, который выступал в демонстрации упражнения с макетом традиционного оружия – разделе «кунгфу – традиционное ушу бинци».

Соперников у Андрея было семь, все остались позади.

Теперь наш спортсмен готовится к выступлению на апрельском чемпионате Европы.

Андрей Аскаров - вице-чемпион мира и бронзовый призер чемпионата Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU