2020-03-06T10:04:34+03:00
Общество

Прокуратура потребовала остановить демонтаж немецких ангаров на Балтийской косе

Снос строений начался в конце февраля
Кирилл Алексеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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Прокуратура Балтийска потребовала у собственника приостановить демонтаж ангаров аэродрома "Нойтиф" на Балтийской косе.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, при демонтаже металлоконструкций кровли ангара выявлены нарушения градостроительного законодательства. В частности, установлено, что демонтаж металлоконструкций производится "лицами, привлеченными собственником в отсутствие договора подряда на осуществление сноса, при этом работы проводятся без соблюдения норм и требований, предусмотренных проектом организации работ".

Кроме того, отмечают в прокуратуре, выявлены грубейшие нарушения требований охраны и безопасности труда.

- Выявленные нарушения требований градостроительного законодательства, создают угрозу безопасности жизни и здоровья граждан, - добавили в прокуратуре.

В связи с этим прокурор Балтийска обратился в суд с иском к собственнику ангара с требованием обязать ответчика устранить нарушения и обеспечить безопасность работ.

- Ввиду угрозы безопасности жизни и здоровья лиц, в том числе работающих на данном объекте, прокурор заявил требования об обеспечении иска — приостановить демонтаж металлоконструкций кровли ангара, - добавили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, снос ангаров на Балтийской косе начался в конце февраля этого года, вызвав крайне негативную реакцию жителей Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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