Прокуратура потребовала остановить демонтаж немецких ангаров на Балтийской косе
Прокуратура Балтийска потребовала у собственника приостановить демонтаж ангаров аэродрома "Нойтиф" на Балтийской косе.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, при демонтаже металлоконструкций кровли ангара выявлены нарушения градостроительного законодательства. В частности, установлено, что демонтаж металлоконструкций производится "лицами, привлеченными собственником в отсутствие договора подряда на осуществление сноса, при этом работы проводятся без соблюдения норм и требований, предусмотренных проектом организации работ".
Кроме того, отмечают в прокуратуре, выявлены грубейшие нарушения требований охраны и безопасности труда.
- Выявленные нарушения требований градостроительного законодательства, создают угрозу безопасности жизни и здоровья граждан, - добавили в прокуратуре.
В связи с этим прокурор Балтийска обратился в суд с иском к собственнику ангара с требованием обязать ответчика устранить нарушения и обеспечить безопасность работ.
- Ввиду угрозы безопасности жизни и здоровья лиц, в том числе работающих на данном объекте, прокурор заявил требования об обеспечении иска — приостановить демонтаж металлоконструкций кровли ангара, - добавили в пресс-службе прокуратуры.
Напомним, снос ангаров на Балтийской косе начался в конце февраля этого года, вызвав крайне негативную реакцию жителей Калининградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU