Часть Балтийска осталась без электричества из-за аварии на трансформаторной подстанции

6 Март 2020 2020-03-06T11:02:39+03:00

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В пятницу, 6 марта, часть Балтийска осталась без света из-за аварии на трансформаторной подстанции. Об этом сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте».

В городе отключены линии электропередач на ул. Гагарина, пер. Базарном, ул. Клинической, частично на ул. Маяковского. Аварийные бригады АО «Оборонэнерго» ведут ремонтные работы, отметили в администрации Балтийска.

ИСТОЧНИК KP.RU