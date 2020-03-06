Часть Балтийска осталась без электричества из-за аварии на трансформаторной подстанции
Аварийные бригады АО «Оборонэнерго» ведут ремонтные работы
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В пятницу, 6 марта, часть Балтийска осталась без света из-за аварии на трансформаторной подстанции. Об этом сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте».
В городе отключены линии электропередач на ул. Гагарина, пер. Базарном, ул. Клинической, частично на ул. Маяковского. Аварийные бригады АО «Оборонэнерго» ведут ремонтные работы, отметили в администрации Балтийска.
ИСТОЧНИК KP.RU