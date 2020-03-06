Власти выделили симфоническому оркестру 7,7 млн рублей на инструменты

6 Март 2020 2020-03-06T11:09:59+03:00

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Правительство Калининградской области выделило средства на закупку инструментов для симфонического оркестра. Соответствующие постановление опубликовано на портале правовой информации.

Оркестр получит 7 млн 732 тыс рублей на покупку музыкальных инструментов и комплекта оборудования для озвучки симфонического оркестра. Деньги выделяются из резервного фонда регионального правительства.

Все инструменты должны быть приобретены до 31 декабря этого года

ИСТОЧНИК KP.RU