Власти выделили симфоническому оркестру 7,7 млн рублей на инструменты
Деньги выделяются из резервного фонда
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Правительство Калининградской области выделило средства на закупку инструментов для симфонического оркестра. Соответствующие постановление опубликовано на портале правовой информации.
Оркестр получит 7 млн 732 тыс рублей на покупку музыкальных инструментов и комплекта оборудования для озвучки симфонического оркестра. Деньги выделяются из резервного фонда регионального правительства.
Все инструменты должны быть приобретены до 31 декабря этого года
ИСТОЧНИК KP.RU