2020-03-06T11:24:50+03:00
Экономика

Резиденты калининградского офшора инвестировали 570 млн рублей

И обещают инвестиции в объеме 10,5 млрд рублей в первой половине 2020 года
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Резиденты специального административного района на острове Октябрьский в Калининграде за год инвестировали в российскую экономику 570 млн рублей и заявили инвестиции в объеме 10,5 млрд рублей в первой половине 2020 года. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, пишет «ТАСС».

По словам Алиханова, Калининград рассчитывает на более ощутимое присутствие участников САР в регионе регистрации.

«Мы считаем, что на реальное присутствие компаний в регионе мы, конечно, имеем право, - сказал он. - С учетом льгот, которые предоставляются участникам САР, территории могли бы рассчитывать на открытие, например, их офисов, ежегодное проведение советов директоров компаний, привлечение ими к работе местных аудиторских, страховых компаний».

Компании, регистрирующиеся в специальных административных районах, должны инвестировать в России не менее 50 млн рублей в течение полугода с момента регистрации.

Как ранее писала «Комсомолка», в калининградском офшоре зарегистрировано 22 резидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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