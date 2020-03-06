На Ленпроспекте в Калининграде в ДТП пострадала пассажирка автобуса
Женщина получила телесные повреждения
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В четверг утром на Ленинском проспекте в Калининграде в ДТП пострадала пассажирка автобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Водитель рейсового автобуса в районе дома №88 из-за несоблюдения дистанции врезался в «Мазду».
В результате ДТП 51-летняя женщина не удержалась на ногах, упала в салоне автобуса и получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU