2020-03-06T11:33:45+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет света и воды

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в пятницу, 6 марта, в течение дня не будет электричества в домах на 12-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 9 до 13 часов отключат от электричества дома по ул. Левитана 2-10,1-15,35,39,43-45,49,51, пер. Левитана 2-8а, пер. Пархоменко 4-6,3-9, ул. Станиславского 58, 59-63, ул. Владивостокская 2-6,10,1-7. На то же время, отключат от света дома ул. Серж-та Мишина 10-22а,16а,18,18а,20, 11-15,15а, Тенистая аллея 6,8-14,20,22,26,3,11,31-31а,37а,39, ул. Марш. Борзова 52-58, ул. Красная 127-131, 141-143.

С 13.30 до 18 часов без энергоснабжения останутся дома по пр-т Мира 128-130, ул. К. Маркса 93-95, ул. Энгельса 34-38,48-52а,57-59,63,67,73-77.

От холодной воды до 14 часов будут отключены дома ул. Балашовская 2, ул. Аксакова 10б и ул. Мира 2,9 б.

ИСТОЧНИК KP.RU

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