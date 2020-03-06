В Советске за 22 млн рублей благоустроят сквер около моста Королевы Луизы
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр капитального строительства и ремонта» стало победителем аукциона на выполнение работ по благоустройству исторической части ул. Набережная в Советске. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
На благоустройство было выделено 21,9 млн рублей, деньги муниципалитет получил в рамках гранта ЕС по программе приграничного сотрудничества «Россия-Литва».
Большая часть гранта будет направлена на ремонт площади с фонтаном, а также подпорной стены на ул. Набережная. В сквере планируется также установить новые скамейки, урны и фонарные столбы.
ИСТОЧНИК KP.RU