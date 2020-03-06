2020-03-06T12:12:34+03:00
Общество

В Советске за 22 млн рублей благоустроят сквер около моста Королевы Луизы

На благоустройство было выделено 21,9 млн рублей
Виктор Сергеев
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Муниципальное бюджетное учреждение «Центр капитального строительства и ремонта» стало победителем аукциона на выполнение работ по благоустройству исторической части ул. Набережная в Советске. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

На благоустройство было выделено 21,9 млн рублей, деньги муниципалитет получил в рамках гранта ЕС по программе приграничного сотрудничества «Россия-Литва».

Большая часть гранта будет направлена на ремонт площади с фонтаном, а также подпорной стены на ул. Набережная. В сквере планируется также установить новые скамейки, урны и фонарные столбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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