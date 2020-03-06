Жителю Зеленоградска грозит до 10 лет за хранение карфентанила и героина

6 Март 2020 2020-03-06T12:35:05+03:00

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В Калининграде задержали жителя Зеленоградска за хранение наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.

В ходе досмотра в кармане куртки 49-летнего мужчины обнаружили сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. В ходе экспертно-криминалистического исследования было установлено, что содержимое свёртка является смесью героина и карфентанила массой около 1,5 грамма, что является крупным размеров.

В транспортной полиции отметили, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за наркотические преступления.

На него завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере», ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU