В Калининграде на выходных пройдут массовые проверки водителей на трезвость
С 6 по 9 марта в Калининградской области пройдет профилактическое мероприятие ГИБДД «Нетрезвый водитель». В течение трех дней автоинспекторы будут проверять водителей на предмет опьянения, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.
Отметим, что в четверг, 5 марта, инспекторы ГИБДД выявили на калининградских дорогах 8 пьяных водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU