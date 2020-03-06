2020-03-06T12:49:14+03:00
Общество

В Калининграде на выходных пройдут массовые проверки водителей на трезвость

Сообщить о фактах нетрезвого вождения можно по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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С 6 по 9 марта в Калининградской области пройдет профилактическое мероприятие ГИБДД «Нетрезвый водитель». В течение трех дней автоинспекторы будут проверять водителей на предмет опьянения, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.

Отметим, что в четверг, 5 марта, инспекторы ГИБДД выявили на калининградских дорогах 8 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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