В Калининграде на выходных пройдут массовые проверки водителей на трезвость

6 Март 2020 2020-03-06T12:49:14+03:00

Сообщить о фактах нетрезвого вождения можно по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811

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С 6 по 9 марта в Калининградской области пройдет профилактическое мероприятие ГИБДД «Нетрезвый водитель». В течение трех дней автоинспекторы будут проверять водителей на предмет опьянения, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.

Отметим, что в четверг, 5 марта, инспекторы ГИБДД выявили на калининградских дорогах 8 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU