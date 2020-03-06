2020-03-06T12:58:51+03:00
Общество

Калининградец разбил чужую машину и написал заявление об угоне

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы за ложный донос
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Жителя Краснознаменского района будут судить за ложный донос о преступлении. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Местная жительница попросила своего брата отремонтировать машину. 33-летний мужчина добросовестно посетил автосервис, а затем решил покататься на чужой машине. Однако во время движения он не справился с управлением и угодил в придорожный кювет.

Испугавшись последствий, мужчина позвонил в полицию и сообщил об угоне. Однако полицейским не составило труда установить истинную причину ДТП.

Теперь на горожанина завели уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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