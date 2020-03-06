Калининградец разбил чужую машину и написал заявление об угоне
Жителя Краснознаменского района будут судить за ложный донос о преступлении. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Местная жительница попросила своего брата отремонтировать машину. 33-летний мужчина добросовестно посетил автосервис, а затем решил покататься на чужой машине. Однако во время движения он не справился с управлением и угодил в придорожный кювет.
Испугавшись последствий, мужчина позвонил в полицию и сообщил об угоне. Однако полицейским не составило труда установить истинную причину ДТП.
Теперь на горожанина завели уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU