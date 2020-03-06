С 12 марта меняется схема движения автобусов, следующих через Гурьевск

6 Март 2020 2020-03-06T13:21:29+03:00

Это связано с проведением работ по капремонту автодороги «Калининград-Полесск»

Изменить размер текста: A A

С 12 марта по 15 июля временно изменяются схемы движения межмуниципальных автобусов, следующих через Гурьевск. Как сообщает пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры, это связано с проведением работ по капремонту автодороги «Калининград-Полесск».

По направлению движения из Гурьевска автобусы будут направлены по следующим маршрутам:

- маршруты № 152 «г. Калининград – пос. Заливино», № 345 «г. Калининград – г. Полесск» по схеме: г. Гурьевск – пос. Баевка – пос. Соколовка – пос. Узловое – пос. Добрино – пос. Добрино и далее по существующей схеме движения.

- маршрут № 245 Э «г. Калининград – г. Полесск» по схеме: г. Гурьевск – пос. Авангардное – пос. Черемхово – пос. Поддубное – пос. Доброе – пос. Пруды – пос. Заречье – пос. Тростники – пос. Добрино – пос. Придорожное» и далее по маршруту.

В черте Гурьевска движение автобусов будет осуществляться по схеме: ул. Калининградское шоссе – ул. Ленина – ул. Фабричная – ул. Безымянная – ул. Заречная.

ИСТОЧНИК KP.RU