Пьяная жительница Черняховска «заминировала» жилой дом
Жительницу Черняховка будут судить за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
В январе этого года нетрезвой женщине стало скучно и она решила кому-нибудь. Выбор пал на единую дежурно-диспетчерскую службу системы 112. Позвонив оперативному дежурному, горожанка сообщила о готовящемся взрыве в жилом доме на ул. Дачной напротив кафе «Атлантика».
Прибывшие на место правоохранители не нашли никаких взрывных веществ, однако довольно быстро нашли хулиганку. И завели на нее уголовное дело, которое будет рассматриваться в суде уже 11 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU