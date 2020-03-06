Пьяная жительница Черняховска «заминировала» жилой дом

6 Март 2020 2020-03-06T13:45:20+03:00

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Жительницу Черняховка будут судить за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В январе этого года нетрезвой женщине стало скучно и она решила кому-нибудь. Выбор пал на единую дежурно-диспетчерскую службу системы 112. Позвонив оперативному дежурному, горожанка сообщила о готовящемся взрыве в жилом доме на ул. Дачной напротив кафе «Атлантика».

Прибывшие на место правоохранители не нашли никаких взрывных веществ, однако довольно быстро нашли хулиганку. И завели на нее уголовное дело, которое будет рассматриваться в суде уже 11 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU