Власти Калининграда выделили 1 млн рублей на фейерверк в честь 75-летия штурма Кенигсберга

6 Март 2020 2020-03-06T14:00:08+03:00

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Администрация Калининграда выделила 1 млн рублей на пиротехническое сопровождение мероприятий, посвященных празднованию 75-летию штурма Кенигсберга. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

10-минутный пиротехнический показ состоится 9 апреля, пусковая площадка будет расположена в районе ул. Юношеская – ул. Гаражная, территория сквера Парковый.

Всего будет выпущено не менее 2090 зарядов, при этом, организатору фейерверка необходимо будет обеспечить сочетание одновременных выстрелов пиротехнических изделий малого, среднего и крупного калибра с музыкальным сопровождением.

ИСТОЧНИК KP.RU