В конце марта на ул. Клинической в Калининграде вводится одностороннее движение
Это связано с проведение капитального ремонта дороги
.Фото: мэрия Калининграда
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С 23 марта по 30 июля на улице Клинической в Калининграде вводится одностороннее движение из-за проведения капремонта дорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Одностороннее движение будет вводиться поэтапно.
- от ул. Нерчинской до ул. Черняховского – при проведении I этапа работ;
- от ул. Нерчинской до дома № 8 по ул. Клинической – при проведении II этапа работ;
- от ул. Фрунзе до дома № 8 по ул. Клинической – при проведении III этапа работ.
О начале второго и третьего этапов городские власти сообщат дополнительно.
ИСТОЧНИК KP.RU