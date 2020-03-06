В конце марта на ул. Клинической в Калининграде вводится одностороннее движение

6 Март 2020 2020-03-06T14:44:21+03:00

Это связано с проведение капитального ремонта дороги

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С 23 марта по 30 июля на улице Клинической в Калининграде вводится одностороннее движение из-за проведения капремонта дорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Одностороннее движение будет вводиться поэтапно.

- от ул. Нерчинской до ул. Черняховского – при проведении I этапа работ;

- от ул. Нерчинской до дома № 8 по ул. Клинической – при проведении II этапа работ;

- от ул. Фрунзе до дома № 8 по ул. Клинической – при проведении III этапа работ.

О начале второго и третьего этапов городские власти сообщат дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU