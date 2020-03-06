На улице Дачной до августа закрывается сквозное движение

6 Март 2020 2020-03-06T15:04:41+03:00

После ремонта улица Дачная соединит Московский проспект с ул. Юрия Гагарина

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С 17 марта на улице дачной в Калининграде закрывается сквозное движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сквозное движение будет закрыто до 1 августа на участке от дома № 1 до дома № 27

Напомним, после ремонта обновлённая и частично спрямлённая улица Дачная соединит Московский проспект с ул. Юрия Гагарина, в зону действия этого проекта входит и участок ул. Стрелецкой.

ИСТОЧНИК KP.RU