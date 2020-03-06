В калининградском ДОСААФ призывают брать в автошколы инструкторов-женщин

6 Март 2020 2020-03-06T15:15:57+03:00

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Женщины-инструкторы по вождению в Калининграде получают больше положительных отзывов, чем мужчины. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал председатель регионального отделения ДОСААФ Олег Урбанюк.

По его словам, в калининградской областной спортивно-технической школе и в автомобильной школе Советска есть женщины — преподаватели, но их мало. Сейчас такие же инструкторы нужны в черняховскую и гусевскую школы.

- У нас на электронную почту всегда сбрасываются отзывы. Мы мониторим эту ситуацию и о женщинах намного больше положительных отзывов, чем о мужчинах! - рассказал Урбанюк.

ИСТОЧНИК KP.RU