В Калининграде объявили в розыск пропавшую 15-летнюю девушку

6 Март 2020 2020-03-06T15:30:33+03:00

В четверг утром девушка ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не установлено

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Отдел полиции по Центральному району Калининграда объявил в розыск 15-летнюю Анастасию Бушуеву. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, накануне утром девушка ушла из дома на Советском проспекте и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 15 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы светлые карэ.

Была одета: куртка черная с капюшоном, кроссовки черные, джинсы темные. При себе имела маленькую поясную сумку темно-серого цвета.

Если вам что-либо известно о ее местонахождении, просим сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-075, 8 (4012) 552-098 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU