Калининградец отсудил 20 тысяч за поврежденный фейерверком автомобиль
Калининградец отсудил компенсацию за поврежденный фейерверком автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.
Инцидент произошел в сентябре 2018 года на территории СНТ «Железнодорожник». Женщина запустила фейерверк, однако искры от него попали на стоящий на соседнем участке автомобиль.
Мировой суд установил, что автомобиль получил повреждения из-за несоблюдения мер пожарной безопасности при запуске пиротехнического изделия. И взыскал с женщины компенсацию ущерба в размере 20 тысяч рублей. Она обжаловала это решение, однако Московский районный суд признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным.
ИСТОЧНИК KP.RU