Калининградец отсудил 20 тысяч за поврежденный фейерверком автомобиль

6 Март 2020 2020-03-06T16:02:05+03:00

Инцидент произошел в сентябре 2018 года на территории СНТ «Железнодорожник»

Изменить размер текста: A A

Калининградец отсудил компенсацию за поврежденный фейерверком автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

Инцидент произошел в сентябре 2018 года на территории СНТ «Железнодорожник». Женщина запустила фейерверк, однако искры от него попали на стоящий на соседнем участке автомобиль.

Мировой суд установил, что автомобиль получил повреждения из-за несоблюдения мер пожарной безопасности при запуске пиротехнического изделия. И взыскал с женщины компенсацию ущерба в размере 20 тысяч рублей. Она обжаловала это решение, однако Московский районный суд признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

ИСТОЧНИК KP.RU