2020-03-06T16:50:56+03:00
Общество

В Калининграде прошли первые полеты авиации в рамках подготовки к параду Победы

Истребитель Су-27 морской авиации флота выполнил полеты над центральной частью города
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Балтфлота
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В Калининграде в пятницу, 6 марта, прошла первая рекогносцировка воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Истребитель Су-27 морской авиации флота выполнил полеты над центральной частью города с целью определения маршрутов, скоростей и высот пролета авиатехники на предстоящем воздушном показе 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота

В общей сложности, в воздушной части военного парада запланировано участие 25 самолетов и вертолетов соединения морской авиации Балтийского флота.

Планируется, что над Калининградом пролетят истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, военно-транспортные самолеты Ан-26, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС, а также транспортно-боевой вертолет Ка-29.

ИСТОЧНИК KP.RU

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