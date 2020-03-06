В Калининградском зоопарке показали повзрослевшего муравьеда Мурашку

6 Март 2020 2020-03-06T18:56:07+03:00

Животное привыкает есть из миски и постепенно отучается от бутылочки

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В Калининградском зоопарке подрастает детеныш муравьеда по имени Мурашка. Как сообщает пресс-служба зоопарка, сегодня муравьед чувствует себя хорошо. Малявка попала на видео, которое выложили в социальные сети.

«Мурашка обживается в новом доме по соседству с родителями. Учится есть по-взрослому, из миски. Пока – без особого энтузиазма. Любая мама знает: отучить дитя от бутылочки это тот еще квест. Вот и наша Мурашка никак не хочет расставаться с бутылкой», - говорится в сообщении.

Отмечается, что малышка пьет из миски с удовольствием.

На 10 марта назначено контрольное взвешивание.

Напомним, в Калининградском зоопарке у единственной в России пары гигантских муравьедов по кличке Кайя и Лектор детеныш родился 10 сентября 2019 года. Детеныша пришлось изъять, когда зоологи заметили, что он не прибавляет в весе. Муравьед был переведен на искусственное вскармливание. Из 1,5-килограммового комочка муравьед превратился во вполне упитанного подростка.

Позже у Мурашки на языке обнаружили нарост, который мог бы стать причиной гибели животного.

Мурашка выросла!.

ИСТОЧНИК KP.RU