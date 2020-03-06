2020-03-06T18:43:59+03:00
Общество

Прокуратура добилась закрытия кафе в Балтийске

В ходе проверки в точке общепита на улице Морской бульвар, 3 были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований
Виктор Сергеев
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В Балтийске по требованию городской прокуратуры приостановлена работа кафе. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки в точке общепита на улице Морской бульвар, 3 были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, планировочные решения кухни не предусматрвиают

По требованию прокуратуры города Балтийска приостановлена эксплуатация кафе в связи с нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства последовательность процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, а также использованной и чистой посуды. В холодильнике хранилась продукция с нарушением правил товарного соседства. Кроме этого, в кафе отсутствовал контроль за условиями хранения продуктов и другие нарушения.

Прокурор города направил в суд иск об обязании владельца кафе устранить выявленные нарушения, а также попросил приостановить эксплуатацию кафе. Суд согласился с требованиями прокурора и обязал приостановить эксплуатацию кафе до рассмотрения дела по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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