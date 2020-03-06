На польской границе задержали шестерых калининградцев за неоплаченные штрафы
В течение месяца в пунктах пропуска на российско-польской границе задержали 20 человек за неоплаченные штрафы на общую сумму свыше 60 тысяч злотых. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.
Шестеро задержанных оказались жителями Калининградской области, которых объявили в розыск за неуплату штрафов.
По данным польской пограничной службы, из 20 задержанных 17 человек оплатили штрафы на месте и смогли продолжить свои поездки. Оставшиеся путешественники были арестованы, добавили в пресс-службе Варминско-Мазурской пограничной службы.
ИСТОЧНИК KP.RU