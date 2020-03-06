На польской границе задержали шестерых калининградцев за неоплаченные штрафы

6 Март 2020 2020-03-06T18:54:59+03:00

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В течение месяца в пунктах пропуска на российско-польской границе задержали 20 человек за неоплаченные штрафы на общую сумму свыше 60 тысяч злотых. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

Шестеро задержанных оказались жителями Калининградской области, которых объявили в розыск за неуплату штрафов.

По данным польской пограничной службы, из 20 задержанных 17 человек оплатили штрафы на месте и смогли продолжить свои поездки. Оставшиеся путешественники были арестованы, добавили в пресс-службе Варминско-Мазурской пограничной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU