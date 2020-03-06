В Калининграде сотрудника ЧОПа обвинили в избиении посетителя бара

6 Март 2020 2020-03-06T19:00:22+03:00

По данному факту проводится проверка, дело на контроле у прокуратуры

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Житель Калининграда написал заявление об избиении на сотрудника одного из частных охранных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Сообщается, что инцидент произошел 26 февраля в одном и баров в Калининграде. Прибывший по тревожному сигналу сотрудник ЧОПа вывел посетителя из бара и избил, причинив лёгкий вред здоровью.

«В действиях сотрудника ЧОП усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 203 УК РФ - «Превышение полномочий работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей, - отметили в пресс-службе прокуратуры, добавив, что по данному факту проводится проверка. - . Ход и результаты проводимой проверки, а также законность принятого решения находятся на контроле в прокуроре Ленинградского района Калининграда».

ИСТОЧНИК KP.RU