2020-03-07T11:19:03+03:00
Происшествия

В Калининграде объявили в розыск мужчину, которого подозревают в мошенничестве

Под предлогом доставки запчастей 23-летний Владислав Павлов, по версии следствия, похитил деньги
Кирилл Алексеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Отдел МВД России по Центральному району Калининграда объявил в розыск 23-летнего Владислава Игоревича Павлова. По информации пресс-службу УМВД по Калининградской области, мужчина подозревается в хищении денег под предлогом доставки автомобильных запчастей из-за рубежа.

В случае, если вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 8-999-092-36-59, 552-202, 552-098 либо 02 (102 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

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