2020-03-07T11:55:38+03:00
Экономика

В торгово-развлекательном центре "Балтия Молл" под Калининградом откроется сетевой кинотеатр

ТРЦ введут в эксплуатацию во втором квартале этого года
Кирилл Алексеев
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..Фото: Предоставлено организаторами
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В крупнейшем в Калининградской области торгово-развлекательным центре "Балтия Молл", который строится под Калининградом, появится сетевой кинотеатр Silver Cinema. Об этом сообщается на сайте центра.

В настоящее время кинотеатры Silver Cinema функционируют в нескольких городах России. Среди них - Москва, Смоленск, Псков, Тверь, Уфа и некоторые другие.

"Балтия Молл" должен открыться во втором квартале 2020 года. Подписаны договоры с основными якорными арендаторами, том числе с «М.Видео», «Эльдорадо», «Спортмастер», «Л'Этуаль», супермаркетом СПАР уникального формата. Кроме того, в ТРЦ "Балтия Молл" должен открыться универмаг популярного бренда H&M.

ИСТОЧНИК KP.RU

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